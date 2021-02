Asciende Tapachula a Segundo Lugar Nacional en Casos de VIH

* También Aumentan Embarazos no Deseados.

Tapachula, Chiapas; 06 de febrero del 2021.- Los casos de enfermedades por transmisión sexual en Chiapas se ha convertido en un foco rojo, solo por detrás de lo que ocurre con el tema del mortal virus del Covid 19.

La doctora Sukaina Martínez, catedrática e investigadora en la entidad, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que un 30 por ciento de la población en México, de entre 18 y 29 años de edad, han sufrido o padecen de una infección de transmisión sexual, sin distinguir entre hombres y mujeres.

“Hay datos más alarmantes, porque Tapachula ya es el segundo lugar a nivel nacional en Virus de Inmunodeficiencia Humana, el VIH”, reveló.

Reconoció que hay preocupación por las consecuencias que traería este mes del “amor y la amistad”, y por eso hizo un llamado a la población en general a “tener conciencia y vivir una sexualidad responsable para evitar saldos fatídicos que pueden originar las infecciones de transmisión sexual”.

Al menos en Chiapas y basada en cifras de años anteriores, los 14 de febrero traen consigo un incremento en un 46 por ciento en el contagio de las enfermedades de transmisión sexual.

“Existen múltiples bacterias, hongos y virus que ocasionan estas infecciones, las más comunes en nuestra región son la candidiasis urogenital, vulvovaginitis, virus del papiloma humano (VIH), condilomas acuminados, herpes genital y oral, hepatitis B, gonorrea, entre otras.

Dejó en claro que muchos de esas tienen una cura y se pueden tratar con antibióticos, pero otras son irreversibles, “y por eso es muy importante prevenirlas, porque pueden ocasionar desde daños a órganos vitales, cómo infertilidad o incluso la muerte, por ejemplo, el sida”.

Comentó que existen múltiples infecciones de transmisión sexual y que los síntomas son muy variados, que pueden ir desde la aparición de llagas, verrugas o vesículas en el área genital o perianal; flujo en genitales tanto de hombres como mujeres, o bien comezón.

Luego abordó el tema de los embarazos no deseados en la entidad, donde reconoció que aún no hay la cultura de la utilización de los métodos de planificación familiar.

Como prueba de ello, informó que, del total de embarazos en la región, un 90 por ciento de ellos son no deseados, la mayoría en adolescentes.

Insistió que se trata de un reflejó de la falta de educación sexual, como factor predominante, así como por aspectos relacionados a la cultura y la idiosincrasia.

Para tratar de afrontar esa problemática, informó que la representación de Grupo Médico A21 en la región Frontera Sur, está ofreciendo orientación médica gratuita para la elección del método de planificación familiar hasta el 14 de febrero.

Después lanzarán una campaña atención médica gratuita para el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual.

La situación del VIH en Chiapas no es un problema asilado. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud Federal, durante el año pasado se contabilizaron 3 casos de sífilis en recién nacidos; 113 adquiridas; 229 con Infección gonocócica del tracto genitourinario, y 9 de linfogranuloma venéreo por clamidias.

Así también, se confirmó a 28 personas infectadas con chancro blando; 217 con herpes genital; 16 mil 764 con vulvovaginitis; 296 con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana; 7 mil 638 de candidiasis urogenital; mil 659 de tricomoniasis, entre otras. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa