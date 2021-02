Se Revienta Drenaje en Huixtla

* Vecinos no Soportan los Olores Fétidos.

Huixtla, Chiapas; 6 de febrero de 2021.- En la Avenida González Ortega Sur y calle Iturbide se encuentra rebalsada una alcantarilla de drenaje, despidiendo aguas fétidas, lo cual afecta a la población.

Dicha alcantarilla colapsó debido al taponamiento del registro, el cual no aguantó la presión ocasionando que se saliera las aguas negras hacia la calle.

Vecinos de la dirección antes mencionada solicitan al Ayuntamiento Municipal que repare el desperfecto, ya que acudieron a la SAPAM, pero no los han atendido.

Manifestaron que ya no soportan los fétidos olores que emanan las aguas del drenaje, por lo que urge su reparación. EL ORBE / José Ángel López