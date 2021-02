Inventan Delitos Para Extorsión en Huixtla

* Policía Municipal Amedrenta a Campesinos.

Huixtla, Chiapas; 11 de Febrero de 2021.- La Policía Municipal de esta ciudad coludida con otras autoridades, se ha convertido en una verdadera amenaza para la gente del campo, en la zona cañera de Huixtla, ya que inventan operativos para acorralar a gente trabajadora

Caso concreto fue el de la familia Cameras, del cantón Las Delicias. Ya que el día de ayer como las 13:30 horas, cuando estaban acarreando leña para cocer los tamales de la celebración de los 40 días de un deceso, los siguió una patrulla de la Policía Municipal y en la cual, al parecer, iba un Fiscal del Ministerio Público.

Como estaban acarreando leña en una camioneta Dodge RAM, al llegar al rancho fueron cuestionados por dicha autoridad así como les pidieron los papeles de la unidad, pero en ese momento no lo llevaban y pidieron permiso para ir por los documentos pero no se los concedieron, así fue que entraron a la propiedad a sacar el vehículo y se lo llevaron.

Lo raro del caso es que ahora argumenta la policía que fue detenido el carro por ecocidio, y tráfico de madera, o sea, la leña que estaban acarreando.

La familia argumenta que les fabricaron el delito al no pagarles a los policías y Ministerio Público una fuerte cantidad de dinero que les pedían. El carro fue recluido en el corralón.

Así es como fabrican delitos las autoridades de Huixtla, por lo que los cañeros ya se están organizando para detener a Policías y Ministerios Públicos que sólo llegan a las comunidades a extorsionar.

Sindican de estos hechos delictivos al comandante operativo llamado Gonzalo, quien a pesar de ser uno de los reprobados en el Examen de Control y Confianza, el Ayuntamiento que preside José Luis Laparra lo sigue sosteniendo en el cargo. EL ORBE/Luis Javier Ramos