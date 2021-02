Pobladores de Huehuetán Señalan que Ayuntamiento ni Siquiera Dotó de Agua

Tapachula, Chiapas; 11 de Febrero del 2021.- Pobladores del ejido “Plan de Ayala”, del municipio de Huehuetán, aseguran que no cuentan con el básico servicio de agua potable, según denunció al rotativo EL ORBE, Elizabeth Hernández, en voz de un grupo de familias afectadas.

Dijo que, casi al concluir la presente administración municipal, ellos siguen igual de olvidados por completo por las autoridades, ya que nadie se preocupa en resolverles cuando menos los problemas más urgentes. Es más, ni siquiera van a ver cómo es que sobreviven.

Tal es el caso de la actual presidente, la dentista Aurelia Guzmán Reyes, quien en lo que va de su mandato, según apuntó la denunciante, jamás se ha ido a parar al ejido Plan de Ayala, “con lo que demuestra que no le interesa ni le preocupa lo que les pase a los habitantes de ese lugar”.

Añadió que el agua potable es un servicio vital para los habitantes, sin embargo, ni las propias autoridades ejidales gestionan la obra, mucho menos que la Presidente, por iniciativa propia, pretenda apoyarlos.

Asimismo, en esa comunidad hay muchos niños y personas adultas que requieren de más cuidados, pero resulta que no cuentan con agua potable y por lo mismo, pueden fácilmente contraer enfermedades.

Están proponiendo, puntualizó, que los candidatos hagan compromisos firmados ante Notario para obligarlos a que cumplan sus promesas al llegar al poder y no se les olvide, como la actual administración municipal. EL ORBE/Nelson Bautista / Jesús Sánchez Martínez