Colonos del Sur-Oriente de Tapachula Exigen Patrullaje de la Policía Antipandilla

Tapachula, Chiapas.- Habitantes de las colonias Benito Juárez, Teófilo acebo, Emiliano Zapata, Fray Matías de Córdova, Villa de las Flores y Los Amates demandan patrullajes del Grupo Antipandillas en esa zona, ya que se quejan de constantes robos y asaltos, tanto en casas habitación como a transeúntes.

Indicaron que todos los días y a todas horas sufren de robos en sus casas, sobre todo que por las noches que mientras duermen llegan a “visitarlos”. Señalan que en esas colonias ya es frecuente la presencia de personas extrañas con aspecto migrante, y temen que algunos estén legados en los diversos hechos.

Asimismo señalan que ya no pueden transitar libremente las calles, porque se topan con maleantes que los mismos atracan a jóvenes y amas de casa.

Demandaron de la autoridad municipal reactive las casetas policiacas, ya que al no contar con el auxilio inmediato de los cuerpos de seguridad, no tienen A dónde recurrir y las casetas policiacas tienen años que fueron desmanteladas y están fuera de servicio. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez.