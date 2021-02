Habitantes de Frontera Hidalgo Denuncian Calles Destruidas

* No Hay Pavimentación.

Tapachula, Chiapas; 13 de febrero del 2021.- Los habitantes de la colonia Ignacio Zaragoza del municipio de Frontera Hidalgo, que está conformada por nueve barrios, tienen serios problemas con las calles, las mismas que no son atendidas por las autoridades municipales.

Antonio Reyes Cajas, en voz de sus vecinos de ese sector, denunció lo anterior al tiempo de decir que, en temporada de lluvias, no se puede transitar por las calles ante el encharcamiento de las mismas, y ahora en época de sequía, se produce mucho polvo.

Dijo que actualmente las casas están llenas de polvo ante las grandes nubes que se forman con los vientos, lo que afecta en gran medida a los niños y a las personas adultas mayores quienes constantemente sufren de enfermedades respiratorias.

Manifestó que, hace como unos tres años, las autoridades trataron de pavimentar la calle que va del “Trompíllo” a la escuela telesecundaria, pero que no sabe por qué razón la dejaron incompleta.

Consideró que las arterias viales más importantes deberían ser pavimentadas para evitar tanto problema, especialmente en donde están ubicadas las escuelas, porque en época de clases presenciales constituyen un problema serio para los educandos.

Cimentó que de “allá arriba” no autorizan esas obras que tanto se necesita en los nueve barrios que forman esa colonia.

Dijo por último que los dirigentes de esos barrios se reúnen constantemente para ver que se va a gestionar, pero que hasta este momento no han fructificado los trámites que han hecho y, mientras tanto, los problemas con las calles continúan. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa