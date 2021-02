Persisten Altos Niveles de Inseguridad y Falta de Obras en Cacahoatán

* Población Inconforme con Julio Calderón.

Tapachula, Chiapas; 13 de febrero del 2021.- Habitantes de la comunidad de Unión Roja, en el municipio de Cacahoatán, señalaron que el aún presidente municipal, Julio Calderón Sen, se ha negado rotundamente a atender los asuntos y las diversas denuncias que se le ha pedido, pero ha hecho oídos sordos.

Deudiel López Barrera, representante de esa comunidad, informó al rotativo EL ORBE que, en el caso de esa comunidad, existe una carretera que tiene una afectación importante en los dos carriles, donde se necesita que se atienda lo más rápido posible.

El tramo donde se requiere el mantenimiento se encuentra en el barrio “Alegre Los Mariachis” que colinda con “Amado Nervo”, el cual tiene más de dos años que requiere la rehabilitación, pero nadie los ha tomado en cuenta

“Ahí se necesita también levantar un muro de dos metros de alto, porque la tierra se desbarranco desde el 2005 con el paso del huracán Stan, y no se atendió. Por lo que es necesario que se tome en cuenta la petición de los ciudadanos”, comentó.

Dejó en claro que, Calderón Sen, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no da la cara, se esconde y cuando lo van a buscar, nunca se encuentra en la presidencia.

“Nosotros exigimos al presidente municipal en sus últimos meses de gobierno que atienda a la población, porque se tiene inseguridad, delincuencia y los servicios públicos no se les brinda a los ciudadanos”, insistió.

Así también, que no es posible que ninguna autoridad municipal pueda atender los problemas de Cacahoatán, como es la carretera, donde puede generarse un accidente y la responsabilidad caería en el alcalde, por omisión. EL ORBE / M. Blanco / Jesús Sánchez Martínez