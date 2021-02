Plataneros a Punto de Quedarse sin Agua Para Riego en Suchiate

* Por Conflicto Interno en la Directiva.

Tapachula, Chiapas; 14 de febrero del 2021.- Serias irregularidades en perjuicio de los usuarios del Distrito de Riego Suchiate, asociación civil, fueron denunciadas este día, en donde señalaron como principal responsable al presidente del consejo directivo, Marcelino Valenzuela Jiménez.

El gerente técnico de esa agrupación, José Tovilla Jiménez, dijo en entrevista para ELORBE que, con la actual directiva, este organismo va en franco retroceso, “porque no hay ni la más mínima preocupación por atender la conservación del canal que facilita el suministro del agua y que es lo más importante”.

Señaló igual a, José Alfredo Escobar, que es del consejo de vigilancia, “que junto con el resto de la directiva se han dedicado a atender cuestiones particulares de los demás socios que directamente no les incumbe, pero que sí les deja excelentes ganancias”.

Ante este medio de comunicación manifestó que esa directiva cuenta con una “caja chica” que es a donde supuestamente ingresan las ganancias por trabajos a particulares, pero resulta que desde que iniciaron su gestión, jamás han rendido cuentas a los demás socios.

Explicó que las administraciones anteriores adquirieron maquinaria especial para la limpieza de los canales (desazolve), pero que ahora se han olvidado de ese objetivo y como consecuencia, hoy en día tienen muchas unidades de ese tipo paradas o tiradas, por falta de mantenimiento.

Indicó que esta situación acarrea múltiples problemas a los usuarios, en especial a los bananeros, pues de ese canal es de donde se surten de agua para el riego de sus plantaciones, y puede llegar el momento en que, por falta de desazolve, se queden sin el vital líquido.

Por otro lado, aseguró que la directiva del Distrito de Riego también trae en jaque al personal administrativo y operativo, a quienes -según su versión- los obligan a trabajar aun cuando alguna enfermedad no se los permite.

Confirmó que, al no estar de acuerdo en la forma en que vienen operando, lo despidieron injustamente, y por el mismo rumbo van otras dos personas a quienes han estado acosando, solo porque tratan de defender sus derechos laborales. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa