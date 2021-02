Protestan Vecinos de la Teófilo Acebo por Calles Destruidas e Inseguridad

Tapachula, Chiapas; 14 de febrero del 2021.- Desde el 2018, en que pobladores de la colonia “Teófilo Acebo I” metieron documentos al ayuntamiento municipal pidiendo el arreglo de una avenida, hasta la fecha las autoridades no les han dado respuestas.

Por si fuera poco, según dijeron en entrevista para EL ORBE, la delincuencia en ese sector del sur de la ciudad cada día crece y prácticamente es un fenómeno que no pueden detener.

De acuerdo al docente, Gloria Sánchez Aceituno, coordinadora de esa comunidad, a consecuencia de ese rezago, la inseguridad ha crecido y hoy en día los robos y asaltos en las calles o en las viviendas se registran a todas horas, sobre todo en las noches por falta de alumbrado público.

Explicó que la pavimentación que solicitaron a las autoridades es para la 1ª. Sur prolongación, entre la 38ª. y 42ª. Calle Oriente, en cuya petición incluyen también los demás servicios como son la red de agua potable, drenaje y alumbrado público, porque también carecen de ello.

Asimismo, que en esa avenida se requiere también un dren pluvial, porque cada vez que llueve, ese lugar se convierte en un río y nadie puede pasar por ahí, ni siquiera vehículos.

Esos caudales también han provocado que el servicio del transporte urbano, en su calidad de colectivas y taxis, hayan optado por ya no transitar por ese lugar.

Manifestó que son alrededor de 600 familias las que habitan en esa colonia y todas ellas son perjudicadas porque transitan diariamente por esa avenida, independientemente de gente de otros lugares circunvecinos que tiene necesidad de pasar por esa vía.

Los primeros documentos los entregaron en el año 2018; luego volvieron a hacer lo mismo en el 2019 y el 2020, y apenas en enero de este año, volvieron a insistir, pero que nadie les da respuestas. EL ORBE/Nelson Bautista / Jesús Sánchez Martínez