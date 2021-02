Habitantes Toman Presidencia de Unión Juárez, Exigen Cuentas y Atención del Alcalde

Unión Juárez.- Ante la falta de repuesta a sus peticiones y al derecho de audiencia de parte de Doni Alan Verdugo Aguilar, alcalde de Unión Juárez, representantes comunidades cercanas y la cabecera municipal montaron guardia en el Palacio y finalmente este lunes lograron ubicarlo en esas instalaciones, se hicieron presentes y lo obligaron a atenderlos y les rindiera cuentas de la falta de servicios básicos y el tema del Banco Bienestar que pretendían llevar al Ejido Santo Domingo, y no a la cabecera municipal.

Es que una y otra vez habían pedido audiencia e información, pero el Alcalde, que hoy es nuevamente precandidato y busca una reelección al cargo, no los atendía en diversos puntos, pero la petición principal fue el avance en la construcción en la cabecera municipal del Banco del Bienestar que sería el principal dispersor de recursos de programas sociales del Gobierno Federal para que no se mueva de ese lugar.

Tras la presión ejercida por los representantes de las comunidades del Cantón Chiquihuite, Ejido Córdova Matasanos, Ejido Talquián y de la propia cabecera municipal, el Alcalde tuvo que acceder a atenderlos, pero no lo hizo en el edificio sino en la explanada del parque, aduciendo que era una medida preventiva de salud y para evitar contagios por el Covid.

Con un marcado nerviosismo, el Alcalde, que busca la reelección, adujo que no es su Ayuntamiento, sino el Gobierno Federal que construirá las estructuras y equipamiento de la institución, incapaz de dar respuestas y que los colonos le creyeran tuvo que buscar el enlace vía telefónica con la delegada regional de Bienestar, Olga Jiménez González, a quien le dejó la responsabilidad de la atención.

La funcionaria federal explicó vía telefónica que las estructuras y equipamiento serán construidas en una octava etapa, por lo que después del diálogo con ella y el compromiso del alcalde Doni Alan Verdugo Aguilar, de atender las demandas de obras y servicios de sus comunidades, se retiraron del lugar. EL ORBE/Darinel Zacarías