Recupera la Fiscalía Menor Desaparecido en Tuzantán

Huixtla, Chiapas; 15 de Febrero de 2021.- La Policía Especializada delegación Huixtla, recuperó a un menor que había sido reportado como desaparecido desde el pasado once de Febrero del año en curso por sus familiares, quienes acudieron a la Fiscalía para su búsqueda.

Según los hechos, se logró saber que el menor, con domicilio en Ampliación El Tarral, del municipio de Tuzantán, el pasado lunes ocho de Febrero salió con rumbo a Huixtla pero ya no regresó, por lo que al otro día comenzaron su búsqueda pero no lo hallaron.

Hasta donde se sabe, después de un arduo trabajo de inteligencia por parte de la Fiscalía y la Policía Especializada se le encontró ayer en el Centro de Huixtla sano y salvo. Ya fue devuelto a sus familiares. EL ORBE/Luis Javier Ramos