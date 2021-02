Oleajes Siguen Destruyendo el Malecón de Puerto Madero

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero del 2021.- En la obra del muro de contención que se estaba realizando en Puerto Madero durante el sexenio pasado faltó un tramo de unos cien metros, porque el tiempo ya no lo permitió. Han pasado dos años y los trabajos no se han reiniciado ni los presupuestos se han aprobado.

A falta de esa cortina de piedra que protege al poblado, el oleaje sigue entrando y con ello ya ha causado severos daños al malecón que costó alrededor de 500 millones de Pesos, pero también a viviendas y negocios.

Emilia Cigarroa Rodríguez, propietaria de una palapa con venta de comida de esa zona, dijo en entrevista para EL ORBE, que la misma ventana pendiente de construir, está ocasionando también daños al muro construido.

Las olas que pasan por ese espacio han causado estragos en el andador y en la parte de abajo del malecón, ocasionando en algunas partes socavones.

Recordó que ya estaba programada la construcción de una tercera etapa para cerrar por completo el muro de contención, pero concluyó el periodo de la administración federal.

El enrocamiento que se hizo ha servido para contener la fuerza de las olas, sobre todo durante la presencia del fenómeno de “Mar de Fondo”, cuando el agua de mar entraba al poblado y provocaba grandes afectaciones y obligaba a gran parte de la población a dejar sus viviendas y negocios, para buscar refugio.

De no realizarse esos trabajos, que no se ven posibles, el mar seguirá con su paso destructivo de nuevo hacia el poblado y destruirá todo lo que se encuentre en su camino. EL ORBE / M. Cancino