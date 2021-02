Amplía Diócesis de Tapachula Imposición de Ceniza, del Miércoles Hasta el Domingo

*Para Evitar Aglomeraciones por el COVID.

Tapachula, Chiapas; 17 de febrero del 2021.- La diócesis de Tapachula, que incluye todos los municipios del Soconusco, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, inició este miércoles la imposición de la ceniza a los fieles creyentes y con ello comenzó la cuaresma.

César Augusto Cañaveral Pérez, Coordinador Diocesano de la Movilidad Humana en la región, dijo en entrevista para EL ORBE que, de una u otra forma se están respetando los protocolos sanitarios, como es la sanitización de los templos, la sana distancia, el uso obligado de cubrebocas, el gel antibacterial, entre otros.

Además, en el ánimo de evitar las aglomeraciones, que se amplió el acto (antes exclusivo del miércoles), para jueves y viernes, e incluso algunos sacerdotes propusieron que sea hasta el domingo, pensando en las personas de la tercera edad y de los grupos vulnerables.

Señaló que todo eso es como parte de las medidas preventivas para evitar la proliferación del contagio del mortal virus del Covid-19.

Explicó que, según el rito litúrgico, se da la imposición de ceniza después de la Homilía. Puede ser en la frente en forma de una cruz o también en la coronilla de la cabeza.

“Los sacerdotes también somos responsables de luchar contra la pandemia a través de acciones preventivas. Por eso estamos buscando las formas de cómo no tocar a los fieles y también ellos se están cuidando por esta parte”, dijo.

Reconoció que no son inmunes a ese mal, no solamente a nivel diocesano, sino a nivel mundial, “principalmente en los presbiterios donde los sacerdotes ya tienen una edad avanzada o de aquellos que tienen alguna enfermedad crónica”.

Recalcó, además, que el Papa Francisco ha dicho que no se puede seguir igual como antes de la pandemia y que todo esto ha venido a cambiar algunas estructuras internas de la Iglesia, principalmente la pastoral.

“Hay diócesis donde ahora las catequesis presacramentales están siendo virtuales, las pláticas para papás y padrinos se están ofreciendo de la misma manera, para evitar la parte presencial”, acotó. EL ORBE / M. Cancino