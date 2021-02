CFE es Cómplice de Invasiones de Predios Dota de Energía a las Colonias Irregulares

Tapachula, Chiapas; 18 de Febrero del 2021.- Vecinos de la colonia Magisterial, al sur de la ciudad, protestaron este día en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque está dotando del servicio a los asentamientos irregulares y a las invasiones de predios.

Carlos Límber Solís, docente y representante de esa comunidad, dijo en entrevista para EL ORBE que, hace unos cinco años un grupo de personas invadió los terrenos de lo que entonces era la Escuela Secundaria Federal No. 3, ubicada actualmente en el fraccionamiento “Vida Mejor”.

Sumado a la impunidad de ese problema y al tratarse de una invasión, ahora la paraestatal decidió empezar a colocar ahí sus postes de concreto para ampliar su red eléctrica.

“Es clandestino porque no tienen documentos. Son terrenos en una zona federal”, dijo al recalcar que, dotarles de ese servicio, legaliza las invasiones.

Por ello, una comisión de representantes sociales de ese sector de la ciudad se presentó este día a las instalaciones de la CFE para pedir explicaciones a los funcionarios.

En esa invasión hay alrededor de 50 familias que se apoderaron ilegalmente de los terrenos, y que el predio es de alrededor de hectárea y media destinada para áreas recreativas y que, desde el 2005, fue declarada como zona de alto riesgo.

Además, temen que, entre las familias invasoras, hay de origen extranjero y que eso viene a agudizar aún más los problemas.

Como resultado de la reunión con los funcionarios de la CFE, asegura que les contestaron que no hay permisos para ampliar la red eléctrica a ese lugar y mucho menos con paracaidistas. EL ORBE / M. Cancino