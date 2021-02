Investigan a Policías de Unión Juárez por Red de Corrupción y Extorsión

En Decomiso de Madera

Unión Juárez, Chiapas; 18 de Febrero de 2021.- Elementos de la Policía Municipal de Unión Juárez son acusados de dedicarse a cazar a pobladores que transportan madera de sus parcelas hacia sus casas con la finalidad de utilizarla para uso doméstico, el producto que decomisan no es puesto a disposición de las autoridades en la materia, sino revendidas por los uniformados a particulares.

Se señala que la irregularidad cometida por los uniformados se hizo del dominio público tras la publicación de fotografías en redes sociales en el que se observan patrullas de la Policía Municipal de Unión Juárez cargadas con tablones de maderas en una casa particular del barrio Guadalupe, del municipio de Cacahoatán. y en las que se observa a los propios uniformados que se encargan de la descarga e introducción del material a la vivienda.

Las fotografías que evidencian la irregularidad fueron tomadas por un comunicador que fue acosado por los policías quienes tomaron fotografías tratando de amedrentar la labor que realizaba.

Las denuncias de las extorsiones de los policías a los campesinos que transportan su madera ha existido desde siempre, pero con los decomisos la madera no se entrega a la autoridad ni se realiza denuncia alguna, sino que aprovechan esa situación para quedarse con el producto y liberar a la persona que lo transporta, quien además es amenazada para que no la reclame.

La madera de las fotografías habría sido decomisada en las inmediaciones del Ejido San Jerónimo, de la que no hay carpeta de investigación, y a la fecha el alcalde Doni Alan Verdugo Aguilar no ha emitido ningún comunicado al respecto ni la justificación del por qué la madera decomisada no fue puesta a disposición de las autoridades de justicia.

Todas las noches los elementos policiacos de la institución que en Unión Juárez comanda Carlos Maldonado Villegas, montan guardia y han hecho nuevos aseguramientos, quizás alguno de estos sea puesto a disposición de la autoridad y con ello tratar de borrar la irregularidad anterior cometida que ya se encuentra circulando en las redes sociales. EL ORBE/Darinel Zacarías