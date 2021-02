Clínica Covid en Tapachula ha Atendido a Más de 250 Pacientes y Dado de Alta a 50

Tapachula, Chiapas; 19 de febrero del 2021.- Desde que se abrió el Hospital de Enfermedades Respiratorias de Sedena-Insabi Terapia Intensiva Tapachula, antes clínica Isstech, ha brindado atención a 255 pacientes ingresados que llegaron contagiados do Covid-19.

El médico cirujano y asesor técnico de ese nosocomio, Víctor Salvador Perea Posada, destacó que se han logrado dar de alta al menos a 50 pacientes, que egresaron por mejoría, mientras que el resto son entre defunciones, traslados y altas voluntarias.

Actualmente, según dijo a los medios de comunicación, se cuenta con seis pacientes encamados, de los cuales se tienen dos intubados.

Abundó que las posibilidades de recuperación de una persona que es intubada con ventilación mecánica son bajas, por lo que consideran darles soportes para no llegar a esa situación, aunque reconoció que ha habido recuperación de casos en esa situación.

Para que un paciente arribe a las instalaciones con esta enfermedad, debe ingresar al triage, que es un sistema de ?selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas.

Desde ahí, en las instalaciones de hospitales, Ciudad Salud y los centros de salud comunitaria, se hace la coordinación directa, para que reciban al paciente, se evalúa y si tiene las condiciones necesarias, se ingresa. Si no, el estado se encarga de enviarlo a su casa con los cuidados que se requieren.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), realizó este viernes la ceremonia de develación de la placa condecorativa de “Miguel Hidalgo” en reconocimiento a las actividades de ese hospital Covid, al sur de Tapachula.

En el acto, se informó que en ese lugar se trabaja en coordinación con las autoridades de Salud y en conjunto cuentan con 30 camas para atención a pacientes con enfermedades respiratorias.

La planilla de profesionales que trabajan cubriendo los turnos las 24 horas donde proviene de dos instituciones provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 64 y de salud del estado 29

Abundó que, enfrentar la pandemia del coronavirus, es un reto difícil, pero no imposible, porque se ha tenido una coordinación con las autoridades y eso ha permitido abordar la pandemia con todos los apoyos y el personal disponible para esas tareas. EL ORBE / M. Blanco / Jesús Sánchez Martínez