Imparable el Incremento del Precio de la Gasolina en la Frontera Sur: Coparmex

Tapachula, Chiapas; 21 de febrero del 2021.- El incremento en el precio de los combustibles en la frontera sur de México, en especial el de la gasolina, impacta negativamente en la economía regional, ya que este insumo es el que le da vida al transporte particular, al de carga (traslado de mercancía), así como el de traslado de pasajeros.

Así lo dio a conocer, José Pascual Necochea Valdez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Costa de Chiapas.

En entrevista para EL ORBE, agregó que esos incrementos les pegan no solo a los socios de ese organismo empresarial, sino a la sociedad en general, porque al aumentar el precio de la gasolina también crecen los costos de los pasajes y de los fletes de las mercancías.

Respecto a la disminución de los impuestos IVA e ISR, manifestó que, si se aplican debidamente, van a ser de mucho beneficio para el sector comercio y para el resto de la sociedad, porque podrían venir disminuciones en otros servicios.

Añadió que se han escuchado voces de incertidumbre de gente que no sabe cómo será la aplicación de los nuevos impuestos y que, por eso, para Coparmex Costa Chiapas es muy importante la reunión que sostendrán en breve con funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT) donde despejarán las dudas al respecto.

Luego de ese acercamiento, sostendrán un acto similar con los socios adheridos, a fin de explicarles los trámites a seguir para verse beneficiados con esa disminución.

Consideró que es necesario unir criterios para platicar y ver el porqué de los incrementos en los precios de productos y servicios, y proponer alternativas de solución, “ya no se trata solo del tema del aumento en la gasolina, son también del gas, la energía eléctrica, la canasta básica e incluso el agua potable”. EL ORBE / Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa