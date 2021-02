Trabajadores del Issste Exigen Vacunas Ante Aumento de Pacientes con Covid

* Para el Personal de Otras Áreas.

Tapachula, Chiapas; 21 de febrero del 2021.- Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tapachula, reconocieron su preocupación, porque no llegaron vacunas para el personal que hacen frente a la pandemia del Covid-19.

Sara Valdepeña Sánchez, delegada sindical en ese nosocomio, explicó en entrevista para el rotativo EL ORBE que estaban contentos porque ya les habían comentado que llegaría la segunda dosis de la vacuna, además de que se iban a presentar otras inmunizaciones para el resto del personal.

A su criterio, se debe vacunar a todo el personal “tan solo aquí, hacen falta más de 320 trabajadores y no nada más a los médicos, porque también los choferes y hasta camilleros que trabajan en los traslados de las ambulancias se enferman”.

La dirigente sindical, informó que nada más llegaron las 65 dosis para que quedara completo el esquema de vacunación para el personal que está en primera línea, pero ni una más.

El hospital del ISSSTE, abundó, no cuenta con las instalaciones para atender pacientes con Covid-19, pero se cuenta con alrededor de 380 trabajadores que atienden a personas con síntomas o casos sospechosos y que, al hacerle la prueba, salen positivos.

“Desde la recepcionista hasta el personal de urgencia, se requiere que se vacune, porque en el ISSSTE no se cuenta con pruebas para emitir un diagnóstico rápido para poder mandarlos al ISSTECH, que es la clínica especializada en enfermedades respiratorias”, detalló.

Ante ese panorama, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se informe si se ha mandado recursos para el hospital de esta ciudad, porque hace falta muchos insumos, medicamentos y todo lo necesario para atender a la población

Reconoció que, desde el mes pasado, se han incrementado los contagios de Covid-19 entre el personal, por lo que dijo que existe una preocupación y la necesidad de que todos sean vacunados.

“Lo único que le pedimos al presidente es que atienda a la frontera sur y en especial Tapachula, porque las personas se están muriendo y, si les da Covid-19, nosotros recibimos desde los 10 hasta 15 personas con síntomas de coronavirus en el módulo de atención respiratoria”, apuntó. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa