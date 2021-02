Migrantes Varados en Tapachula Deben ser Repatriados: Empresarias

*Provocan Zozobra e Incertidumbre en la Población.

Tapachula, Chiapas; 22 de Febrero del 2021.- Ana Mirna Villalba Mathews, presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Tapachula, dijo que la llegada de miles de indocumentados provoca una preocupación, porque se vuelve un asunto de nunca acabar y sin que se vea una solución inmediata.

Reconoció que, cuando el migrante llega a México (a Tapachula), se encuentra con un paisaje diferente, con un lugar de libre movimiento porque saben que en su respectivo país antes de que caiga la noche, ya todos deben estar encerrados en su casa ante el clima de violencia e inseguridad que existe, en este caso en Centroamérica.

En entrevista para rotativo EL ORBE, manifestó que este asunto es complejo porque, mientras que los organismos como la Acnur o el propio Gobierno vela por atenderlos, a los mexicanos nadie los voltea a ver, aunque estén pasando por momentos difíciles.

Lo malo, señaló, es que con tanto extranjero se ha invadido el mercado laboral y han desplazado a miles de chiapanecos, a quienes no les queda más que dedicarse a la mendicidad o a establecerse en los cruceros para realizar acciones de limpiaparabrisas o franeleros, por la sencilla razón de que le han quitado las pocas fuentes de empleo.

La migración siempre ha existido desde hace décadas, pero sería deseable que, quien ingrese a México, llegue a aportar beneficios, y a no ser una carga para toda la sociedad, mucho menos a dedicarse a la delincuencia.

Por otro lado, señaló que dentro ese éxodo que arriba a Tapachula, también se cuelan delincuentes y son estos los que causan zozobra en la ciudad con tantos asaltos, como el caso de una empresaria a quien le robaron hasta en tres ocasiones.

Esa situación, comentó, obligó a muchas empresarias a cerrar sus negocios, ante la inseguridad existente. En tanto, otras más, se vieron precisadas en cambiar el giro de su empresa a modo de evitar mayores riesgos.

Indicó por último, que una forma de afrontar que el centroamericano migre, es que se mejoren las condiciones en sus respectivos países, con la creación de industrias para la creación de empleos, entre otras alternativas, y mejorar el aspecto de seguridad, pero que todo eso es responsabilidad de sus gobiernos, no el del mexicano. EL ORBE / Nelson Bautista