Protestan Campesinos en Telecom por Retrasos en Pagos de “Bienestar”

Tapachula, Chiapas; 25 de Febrero del 2021.- Cientos de campesinos de varias comunidades de la zona alta de este municipio dedicados a la producción de café, se inconformaron por el retraso y lentitud de sus pagos del programa Producción para el Bienestar que se paga de manera anual a las afueras de Telecom-Telégrafos.

Arturo Pérez Matías, productor de café afectado, dio a conocer en entrevista para EL ORBE que los citaron en esas oficinas porque les pagarían la cantidad de 6 mil 200 Pesos que se les entrega cada año. Sin embargo, les dijeron que se registró supuestamente un error en el sistema y eso demoró los pagos.

Dentro de la población de la zona alta que acudió este jueves, se encontraban muchos de las comunidades Manacal y Pavencul.

“Estamos molestos porque si no nos quieren pagar, para qué nos citan, ya que somos de la zona alta y tenemos que salir alrededor de las 3 de la mañana para poder llegar a la ciudad, y muchos no se quieren ir hasta que les paguen el apoyo”, señaló.

Los campesinos indicaron que el año anterior se les emitió una orden de pago, sin que se registrara ningún problema, pero este jueves los empleados federales les dijeron que revisarán su documentación y se les llamará para poder emitirles sus pagos, puras trabas pues.

Por ello, gran parte de esa gente del campo decidió regresarse al no tener respuesta positiva a sus pagos, mientras que otros se aglomeraron en las oficinas de Telégrafos para demandar el pago que el Gobierno Federal les debería de enviar.

Los productores lamentaron que el Gobierno Federal de la Cuarta Transformación les esté atrasando los programas y pagos a los productores de maíz y café.

En cambio, los recursos que la actual administración federal le regala a los migrantes, llegan y se entrega oportunamente ahí mismo, nada más que mucho más seguido. EL ORBE / M. Blanco