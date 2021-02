Disminuye Llegada de Turistas a Tapachula por Miedo al Covid

* Principalmente de Guatemala.

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero del 2021.- En los últimos 30 días ha caído la llegada del turismo recreativo y comercial a los municipios de la frontera sur de Chiapas, hasta en un 75 por ciento.

Luis Felipe de León, turista comercial centroamericano, dijo en entrevista para EL ORBE que, junto con su esposa y su hija, no tuvieron impedimentos para cruzar la frontera hacia Chiapas y tampoco para regresar a su país.

En esa nación hay mucho miedo de venir a territorio mexicano, porque están enterados de que aquí hay miles de contagios diarios por Covid-19 y fallecidos.

“Estamos un poco asustados por la cuestión de la pandemia, porque dicen que acá está en rojo, pero guardando las medidas sanitarias, el uso obligatorio del tapabocas o mascarilla, no pasa nada”, comentó

En cambio, reconoció que gran parte de Guatemala está en rojo y que, en su natal Retalhuleu, están en naranja, “y por eso creemos que las suposiciones son las que nos atormentan, porque me sorprendió que en Frontera Talismán nadie usa cubrebocas, y muchos en Tapachula, tampoco”.

Afirmó que estaba realizando viajes a Tapachula cada fin de semana para traer a personas que venían en plan e paseo o a realizar sus compras, pero ahora es una vez al mes.

El tipo de cambio de la moneda guatemalteca, el Quetzal, en paridad con el Peso Mexicano, sigue siendo el gran atractivo para que lleguen a territorio azteca.

Actualmente reciben entre 240 y 250 Pesos mexicanos por cada cien Quetzales, dependiendo dónde se realice el cambio, aunque precisó que hay un plus adicional, porque si pagan con tarjetas de crédito es hasta los 265 Pesos, además de que no tienen que cargar grandes cantidades en efectivo.

Las mayores compras, dijo, son comestibles y artículos de la canasta básica, incluyendo aceite, detergente, barrotes y otros artículos de consumo familiar, además de que hay una gran demanda de lociones, cosméticos, ropa, calzado, condimentos para comida, entre otros.

Apuntó que una de las grandes ventajas para poder cruzar de un lado a otro y regresar sin tener problemas es el acatar las disposiciones sanitarias, pero también el tener la documentación en regla. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa