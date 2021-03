Aumenta de 6 a 14 Consultorios, Unidad Médica Familiar del IMSS en Tapachula

Para Agilizar Atención en Derechohabientes.

Tapachula.- La Oficina de Representación Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la jefatura de Afiliación Cobranza (JAC), informa a la población derechohabiente que con el propósito de otorgar atención médica con mayor oportunidad, calidad y agilidad, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 se expandió de 6 a 14 consultorios.

A fin de equilibrar el número de usuarios en las Unidades de Medicina Familiar, la titular de la Jefatura de Afiliación Cobranza, María Juliana Elvira Pérez y Peña, señaló que se realizó la migración de la UMF No. 11 a la UMF No. 1 de la población derechohabiente que habita dentro de los siguientes Códigos Postales:

30650, 30660, 30700, 30709, 30710, 30730, 30736, 30749, 30780, 30786, 30789, 30790, 30795, 30796, 30798, 30799, 30800, 30803, 30804, 30809, 30812, 30833, 30835, 30837 y 30866.

Por lo que se comunica a la derechohabiencia que podrán realizar la actualización de las cartillas de citas de manera presencial, acudiendo a la Unidad de Medicina Familiar No. 1 en horario de 8:00 a 20:00 horas, para realizar la asignación de consultorio y turno, se requiere presentar su Número de Seguridad Social, Identificación oficial vigente; 1 fotografía tamaño infantil por cada uno de sus beneficiarios, y Comprobante de domicilio reciente.

Finalmente, Pérez y Peña invitó a los derechohabientes a realizar la actualización de cartillas de citas médicas realizando el canje de éstas al acudir a una cita médica programada, para así evitar desplazamientos personales y aglomeraciones que puedan propiciar contagios por COVID-19.