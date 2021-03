Protestan Campesinos en Ixtal Contra Mentiras del Alcalde

Tapachula, Chiapas; 01 de Marzo del 2021.- Cansados de los incumplimientos del alcalde del municipio fronterizo de Cacahoatán, Julio Calderón Sen, campesinos de la región de Rosario Ixtal decidieron manifestarse este lunes y suspendieron el suministro del agua hacia todas las comunidades.

Armando Ochoa González, agente municipal de ese lugar, dijo al rotativo EL ORBE que el motivo de quitar el agua a Cacahoatán es para presionar al Presidente, “que no ha cumplido con las obras del ejido”.

Mencionó la construcción de una calle que dejó abandonada, y el camino que conduce a la comunidad “2 de Mayo”, que había sido un compromiso del Presidente abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las llaves que fueron cerradas, según explicó, abastecen del vital líquido a los barrios Obregón, Emiliano Zapata, Guadalupe, y el resto de la cabecera municipal.

Afirmó que el alcalde no quiso dar la cara y que, en su lugar, mandó a un Regidor para quererlos regañar, pero le contestaron que cumpliera Calderón Sen sus compromisos para que ellos suelten el agua.

Hace un mes fueron a una junta con el Presidente, recordaron, en donde señaló que le iba a pagar lo que le debía al contratista para poder seguir con la obra abandonada, pero no cumplió.

Cuando el Edil se enteró de que quitaron el agua, les mandaron tres albañiles, pero sin materiales, por lo que se tuvieron que regresar.

Le recordó que, en su oportunidad, también le fueron a pedir la rehabilitación del alumbrado público y prometió hacerlo, pero siguen igual de fundidas las lámparas, porque nadie llegó a repararlas.

Por su parte, Alberto López, en voz de los vecinos de ese ejido, abundó que el todavía Ayuntamiento, va de mal en peor, no sólo por el paro laboral de los policías municipales, sino también por el resto de los problemas que no tuvieron la capacidad de atender. EL ORBE / Mesa de la Redacción.