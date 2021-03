Colegios Forman un Frente Común Para Presentar Proyectos de Obra

Tapachula, Chiapas; 03 de marzo del 2021.- Cuatro colegios de profesionistas en el ramo de la ingeniería y la construcción decidieron formar un frente común para diseñar, presentar e impulsar los proyectos que verdaderamente requiere Tapachula, el segundo municipio más grande en Chiapas y no obras que nadie quiere o que fueron mal planeadas.

Manolo Morales Hernández, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa, dio a conocer en entrevista para EL ORBE que, en ese proyecto integral, se han unido también los electromecánicos, arquitectos, ingenieros civiles de la Costa.

Aun cuando no quiso dar más detalles, el primer trabajo conjunto sería un boulevard, que sería el ícono de la región, además de que haría mucho más eficiente la comunicación terrestre.

La intención es integrarlo y presentarlo como una iniciativa de los colegios para hacer saber a la sociedad que en Tapachula y municipios aledaños hay capacidad para hacer esos proyectos vanguardistas.

Así también, que las obras se pueden hacer con materiales y mano de obra de la región, para que esos recursos le den vida a la frontera sur y no se vayan a otras partes del país o del extranjero.

Por otro lado, indicó que las empresas deben estar actualizadas en el reglamento de construcción, porque es una forma de tener edificaciones funcionales y seguras- EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez