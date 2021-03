Ola de Asaltos y Robos Registran en el Fraccionamiento “Los Llanes”

Tapachula, Chiapas; 03 de marzo del 2021.- Habitantes del fraccionamiento Los Llanes, al sur oriente de la ciudad, denunciaron que tienen problemas de inseguridad y que ya padecen focos rojos por esa causa.

Externó que en las dos etapas de esa comunidad se ha incrementado los feminicidios, asaltos, robos a las amas de casa, a todas horas y cuando se hace el llamado a la autoridad no llegan al momento.

Yari Esmeralda López Muñoz, representante de ese sector de la ciudad, informó al rotativo EL ORBE que el tema de la inseguridad, ha rebasado a las corporaciones, por lo que se han organizado como vecinos para poder atender por ellos mismos la problemática.

Manifestó que, para poder atender las denuncias en este municipio, se necesita que se proporcione un número directo de la policía municipal para tener reacción rápida y se puedan detener a los delincuentes.

Ahora, los vecinos se han organizado para podar árboles, porque los delincuentes los utilizan como escondite para poder atracar a los habitantes, además de otras acciones comunitarias.

Detalló que existen decenas de casas abandonadas en ese lugar, que en ocasiones también las utilizan los rateros para esconderse y fomentar la inseguridad.

“Son lugares en donde hacen y deshacen, nosotros como habitantes tenemos que estar viendo que no entre nadie porque en esas viviendas han sustraído niñas y las han metido para violarlas”, aseguró.

Por lo mismo, exigió a los dueños de las casas que las rehabiliten, las vendas o las traspasen a familias que no cuentan con viviendas, para que en esa zona no se siga fomentando la delincuencia, “porque no hay horario para que los delincuentes no sigan atracando a las familias”.

Expresó que muchos de los vecinos se están armando con palos y machetes para poder salir, ya que los índices de inseguridad son muy altos y cada día las amas de casa tienen el temor de ser asaltadas. EL ORBE / Nelson Bautista