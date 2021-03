Protestan Egresados de la Universidad del CUCS por Falta de Titulación

Tapachula, Chiapas; 04 de Marzo del 2021.- Exalumnos del Centro Universitario Cultural del Soconusco (CUCS) se manifestaron este jueves por la falta de titulación, al asegurar llevar más de cuatro años en espera de sus documentos para poder empezar el proceso de acreditación de sus derechos, además del impreso.

Fernando Alfredo Santiago Rodríguez, en voz de los afectados, indicó a rotativo EL ORBE, que algunos de sus compañeros habían tenido la oportunidad de ascender a otros puestos o en su caso tener un empleo estable, pero lo han perdido por falta de esos papeles.

Expresó que algunos de ellos ya pagaron hasta los derechos en la Secretaría de Hacienda y otros pagos en la misma escuela.

“Nos han dicho en la universidad que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no han hecho ningún informe a la escuela. Sin embargo, se ha llamado a la autoridad educativa y nos contestan que la institución no lleva los papeles completos o no llegan a las citas, por lo que desconocemos cual sea el motivo”, afirmó.

De igual forma, que han llegado a Control Escolar y les argumentan que es la SEP, porque no les han dado los artículos en Hacienda para poder pagar los derechos, y por eso, no pueden dar un costo preciso para pagar el acta de examen y el título.

En su manifestación pacífica realizada en las inmediaciones del CUCS, al oriente de la ciudad, hicieron un llamado a la universidad para que agilice el proceso de titulación, porque cuando fueron alumnos, cumplieron con los pagos de las mensualidades en tiempo y forma.

Asimismo, pidieron que se presente un escrito donde se comprometa la institución y sus socios mayoritarios para que se realice el proceso de titular a corto plazo.

“Ya tenemos fechas de pagos y toma de protesta, pero les pedimos que no se prolongue el tiempo para poder recibir el título profesional, porque es necesario presentar la documentación en los centros de trabajo”.

Como esta escuela, hay otras que cada vez que concluye los estudios el alumnado enfrenta este tipo de problemas, lo que a los jóvenes les trae graves consecuencias, ya que al carecer de certificados o documentos que le acredite su profesión, es difícil encontrar trabajo. EL ORBE / Nelson Bautista