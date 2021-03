Temen Rebrote de Covid por Aumento del Comercio Informal en Tapachula

*No Acatan las Medidas Sanitarias.

Tapachula, Chiapas; 04 de Marzo del 2021.- En el primer cuadro de la Ciudad, la segunda más grande en Chiapas, se ha tenido un aumentó exagerado del comercio informal en los últimos meses, por lo que es necesario reducirlo y tener un control en las calles donde se está llenando de nuevo.

Julio César Trujillo Pérez, Secretario de Conflictos y del Trabajo de la Conferencia Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), informó a este rotativo que en ese sector de la Ciudad se ha incrementado en estos meses hasta en un 30 por ciento la informalidad comercial.

Explicó que, por la pandemia, no debería de haber las aglomeraciones en las calles y menos en los mercados, por lo que es necesario no promover el comercio ambulante.

Destacó que, en ocasiones, al no haber fuentes de empleo en la región, gran parte de las personas han optado por ingresar a la informalidad, ya que se carece de industrias.

“Muchos tienen que establecerse en la vía pública, porque existe la necesidad de llevar el sustento económico a sus casas”, comentó.

Además, que la CROC ha decidido realizar la sanitización de locales e instalaciones en los mercados Laureles, San Juan y plaza comercial “Las Chácharas».

De igual forma, que se están desinfectado a colectivos y un grupo de más de 70 taxistas afiliados a esa organización obrera y campesina, así como comercios y hoteles, “para que puedan trabajar con mayor seguridad sanitaria”.

A la par de eso, según dijo, han sumado esfuerzos con el Gobierno Estatal para impulsar las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas y el gel antibacterial, así como la sana distancia para evitar la cadena de contagios. EL ORBE / Nelson Bautista