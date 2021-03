Ante Anuncio de Clases Presenciales en Abril, Padres Temen Contagios de Covid en Alumnos

* Gobierno Federal Insiste en Exponer a los Estudiantes.

Tapachula, Chiapas; 05 de marzo del 2021.- Este viernes el gobierno federal anunció que las clases presenciales en el sistema educativo iniciarán a partir de la primera semana de abril, o sea dentro de un mes, en los estados que ya estén en el semáforo de riesgo epidemiológico en verde y que los maestros ya hayan recibido la vacuna contra el Covid-19, como el caso de Campeche.

Sin embargo, el anuncio causó de inmediato la polémica porque el otro estado en semáforo verde es Chiapas, y entonces temen que se podría aplicar la misma medida.

Juan Estrada, comerciante en Tapachula, opinó ante el rotativo EL ORBE que la situación aún no es segura y que la estrategia debe ser que la población y los alumnos aún permanezcan en sus casas, por la salud de los menores de edad, los padres de familia y los docentes.

Consideró que el regresar a las aulas incrementará el riesgo de contagiarse del mortal virus que aún circula en las calles del estado y porque ya hay rebrotes y otra cepa del virus y, por lo tanto, no es seguro.

Además, que es una gran responsabilidad que debe de asumir el gobierno,” porque debe de proteger el bien común de todas las personas, sobre todo el de los niños”.

Por su parte, Irma Sofía Hernández Vázquez, del ramo de la perfumería, dejó en claro que no está de acuerdo que los niños regresen a clases, “porque siguen los contagios, y ellos deben de pensar que lo primordial son los menores de edad, y tener en cuenta que muchos de los adultos no se cuidan

“No sabremos si la familia y los papás de los niños se puedan estar cuidando. Por eso no estoy de acuerdo, hay que pensar primero en la salud de los estudiantes”, indicó.

También hizo énfasis que, según lo difundido, las nuevas cepas son mucho más agresivas y atacan con facilidad a los menores de edad. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa