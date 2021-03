Continúa el Paro Laboral en el COBACH Piden Audiencia con la Dirección General

* Realizan Marcha Masiva en Tuxtla Gutiérrez.

Tapachula, Chiapas; 6 de Marzo de 2021.- La directiva del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas informó que, tras la marcha del pasado viernes, autoridades estatales en Chiapas y de la dirección general y la base trabajadora sostuvieron acuerdos, sin embargo, el paro laboral se mantiene hasta que hayan sido resueltas de manera positiva las peticiones entre otras el cese al hostigamiento a los trabajadores, entrega de cuotas sindicales, prestaciones y movimientos escalafonarios.

El líder estatal del SUICOBACH Víctor Manuel Pinot Juárez expuso que ante la masiva participación de los sindicalizados en la marcha se dio la reunión de trabajo en Palacio de gobierno con la presencia del subsecretario de gobierno, Jorge Cruz Pineda y el coordinador de asuntos sindicales Salvador García Gálvez, por la dirección general del Cobach la titular Nancy Leticia Hernández Reyes, el director jurídico, Manlio Moguel Flores y el Secretario Técnico, Rigoberto Ríos Jiménez; por el SUICOBACH y los representantes de las Delegaciones Sindicales y miembros del Comité Ejecutivo Estatal.

Los resultados de la reunión inicial es que entre los acuerdos se determinó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chiapas no tiene vigencia, por lo tanto, se declaró incompetente y sin vigencia las tomas de nota emitidas por ella es decir que causaron suspensión.

Además el gobierno de Chiapas declara que no hay condiciones para realizar reuniones masivas a pesar del semáforo verde, por lo que afirmaron que respetan la vida interna del sindicato y reconocen la importancia de liderazgos válidos por el voto de los agremiados, además se desconoce por parte de la autoridad el documento emitido en Convocatoria de Elecciones para el periodo 2021-2027 por parte de grupos alternos, la que no procede por haber terminado la vigencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Pinto Juárez señala que en lo referente a la a la acreditación como representantes del SUICOBACH, existe el compromiso solicitar reunión con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral por parte del Subsecretario de Gobierno que convocará a la Dirección General del COBACH y Representantes del SUICOBACH para el análisis del caso específico del Sindicato, la cita se realizará entre el lunes o miércoles de la próxima semana.

Ante estos primeros acuerdos el comité directivo del Sindicato agradeció al personal agremiado por su participación activa en la marcha mitin del viernes y refrenda el compromiso como Comité Ejecutivo Estatal, de no claudicar en torno a las peticiones de la Base Trabajadora por hacer cumplir y respetar los Derechos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo 2020-2022. EL ORBE/Darinel Zacarías