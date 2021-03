Reportan Desabasto de Pruebas Covid en Municipios de la Frontera Sur

* También de Vacunas.

Tapachula, Chiapas; 06 de marzo del 2021.- Empresas farmacéuticas en los municipios de la Frontera Sur reportaron en las últimas horas un repentino desabasto en las pruebas rápidas para verificar a presencia del mortal virus del Covid-19, aunque se cree que es una medida para no disparar el número de contagios.

Pascual Necochea Valdés, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Cota de Chiapas, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que es fundamental el que haya disponibles ese tipo de pruebas para saber si los síntomas de una persona corresponden a esa enfermedad.

Consideró que “son muchísimos los casos de personas que llegan a las instituciones de salud y no te pueden hacer la prueba porque no hay suficientes y si ven que no tienes síntomas, te piden que te vayas a tu casa y que te resguardes”.

Recordó que México lleva más de un año con la pandemia y que ha iniciado el proceso de vacunación general, “pero el hecho de no poderte hacer una prueba es muy complicado, acudes a una farmacia, pero creo que solo están autorizados para hacer 10 pruebas al día y eso es insuficiente”, comentó.

En global, consideró la situación que se vive en México por la presencia del mortal virus del COVID-19, “como algo muy preocupante, por las vidas humanas que se han perdido y por los daños colaterales”.

Sin embargo, dijo que, con las correctas medidas sanitarias para salvaguardar a los usuarios, se puede empezar a reactivar la economía.

Lamentó que parte de la población en diversos municipios de Chiapas ha decidido, por su voluntad, no acudir al llamado de vacunación que ha hecho el gobierno y que ese espacio ha sido ocupado de inmediato por otras personas de la tercera edad que han sido enlistados.

También hizo un llamado al gobierno federal para que envíe más vacunas a Chiapas, no solo para cubrir las necesidades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, que son los dos municipios más grandes en la entidad y los que más contagios y decesos acumulan, sino también para el resto de la población en la entidad. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa