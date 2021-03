Comerciantes Solicitan Agilizar Trabajos en la Antigua Estación de Ferrocarriles

Tapachula, Chiapas, 07 de marzo de 2021.- Comerciantes ubicados a un costado donde se edifica el Centro Comunitario de la Antigua Estación del Ferrocarril, externaron su malestar debido a que las personas de la tercera edad que llegan a surtir sus artículos tiene que sufrir porque obra aún sigue a medias.

Ana María Carrillo Barrios, comerciante afectada, pidió que se agilice el proyecto, luego de que asegura están desesperados por la lentitud y las afectaciones que está dejando esos trabajos al comercio, debido a que los clientes no quieren llegar.

“Se había dicho que en el mes de diciembre del año pasado se iba a terminar la obra, pero llevan tres meses de eso y no concluyen», comentó al dejar en claro que los tapachultecos coinciden que esos trabajos son buenos, modernos y que, sin duda, cambiaran el rostro del lugar donde está ubicado, el cual antes era un cochinero y “nido” de migrantes.

La obra de la antigua estación cultural, la tiene a cargo la SEDATU, por lo que los habitantes y comerciantes de ese sector piden que se agilice para que se tengan la confianza de que esa infraestructura se realizará en tiempo y forma.

Enfatizó que aunado a la pandemia del Covid-19, los daños que se han generado por crisis económica, la falta de empleo y ventas ponen en una situación crítica a los comerciantes que a diario tiene que esforzarse para poder llevar el sustento económico.

Dijo que hay gente trabajando en esa construcción, pero van muy lentos y no hay para cuando se termine esos trabajos. EL ORBE/Nelson Bautista / Jesús Sánchez Martínez