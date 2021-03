Exigen Pobladores de Huehuetán Obras Para el Municipio

Tapachula, Chiapas, 07 de marzo de 2021.- Pobladores del municipio de Huehuetán, denunciaron que en esa localidad no hay mejoría en materia de obras de infraestructura, servicios públicos, agua potable, introducción de red de drenaje y sobre todo mayor seguridad.

Heriberto García Orozco, docente en ese municipio, externó a EL ORBE que otro de los servicios que se requieren de manera urgente es el de salud, porque carecen de un buen centro hospitalario que este equipado con médicos, medicamentos e insumos.

García Orozco indicó que, como habitantes necesitan que la alcaldesa se comprometa con su gobierno para lo que fue elegido y no abandone a los pobladores que a diario requieren atención a las afueras de la presidencia.

El entrevistado abundó que todos los gobiernos llegan y pasan por la ciudad, sin generar un cambio en beneficio de los habitantes, ya que la presidente municipal actual, Arcelia Guzmán, no ha hecho nada en beneficio del municipio y para sus habitantes

Huehuetán, es uno de los municipios con mayor abandono y rezago por parte de sus propias autoridades, sin que se tenga compromiso la autoridad municipal con los ciudadanos que a diario llegan en busca de la atención y los servicios.

Hizo un llamado a los regidores de esa localidad, a que sean más participativos y se preocupen por el bienestar de los huehuetecos que requieren mayor capacidad de gobierno ya que el actual no está cumpliendo para lo que se le eligió. EL ORBE/Nelson Bautista / Ildefonso Ochoa