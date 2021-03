Comando Armado Intenta Robarse Cajero Automático en la Presidencia de Mazatán

* Para Nada Sirve el Presidente Barrientos Coyotzi.

Tapachula, Chiapas; 14 de Marzo del 2021.- Un comando conformado por varios delincuentes armados arribaron a las instalaciones de la Presidencia del municipio de Mazatán, ubicada en el centro de la ciudad, amagaron a los guardias, los ataron de manos y metieron a esas oficinas, durante el robo de un cajero automático bancario que se encontraba en ese edificio gubernamental.

Con ello queda demostrado que eran ciertos los constantes reclamos de la sociedad en contra del alcalde, Gilberto Barrientos Coyotzi, sobandero de huesos de profesión, en torno a que la estrategia de seguridad implementada en ese municipio, ha sido un fracaso.

Los primeros informes señalan que, en las inmediaciones de la ciudad, los asaltantes se habían robado primero un camión de tres toneladas que se emplea para cargar y transportar material de construcción y al que planeaban utilizar durante el atraco.

Horas más tarde, alrededor de las 02:30 de la madrugada de este domingo, ese grupo delictivo arribó en esa unidad al centro de la ciudad y se estacionó a un costado de la Alcaldía.

Al verse sorprendidos los policías, que se cree eran personal femenino el que estaba presente en esos momentos, no pudieron hacer nada para impedir el atraco y fueron sometidas, las amarraron y las metieron a la propia Presidencia municipal.

Después, el comando bajó cables y otros accesorios para arrancar literalmente del suelo a la máquina expendedora de papel moneda del banco Banorte.

Cuando aún no se había proporcionado la versión oficial de los hechos, trascendió que dos de las mujeres policías lograron desatarse y solicitar auxilio.

A oír las sirenas de las patrullas, los hampones decidieron emprender la huida en el camión y dejar ahí tirado el cajero. Kilómetros más adelante, también abandonaron la unidad en la que viajaban y se perdieron en la oscuridad de la madrugada, sin que pudieran detener a ninguno de ellos.

Momentos más tarde arribaron elementos de la Guardia Nacional y de diversas corporaciones policíacas, quienes montaron un operativo conjunto en busca de esas personas armadas, pero no dieron con ellos.

Se desconoce si el personal policiaco pudo identificar a los que participaron en el atraco, si las cámaras de seguridad de la Presidencia funcionan o tampoco sirven.

Durante los dos años y medio de la presente Administración Municipal, los altos niveles de inseguridad ha sido uno de los flagelos que más ha señalado la sociedad.

Los afligidos habitantes han externado su inconformidad por los pésimos resultados de Barrientos Coyotzi, incluso han marchado por las calles de la ciudad y han hecho plantones frente a esas oficinas, además de que se han hecho compromisos por parte del Presidente municipal, aunque todo sigue igual o peor que siempre. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello