Colonos Hartos de Escándalos Protagonizados por Migrantes

*Además de Drogarse en Plena Calle.

Tapachula, Chiapas; 15 de Marzo del 2021.- Habitantes de la colonia San Caralampio denunciaron que hay por lo menos unos mil 500 migrantes en ese sector de la ciudad, se han establecido rentando viviendas y han desatado una ola de robos y asaltos incontenible.

Marcela Rubio Pereyra, presidente del Comité de Barrio de esa colonia, denunció ante EL ORBE que esos grupos de extranjeros se dedican a consumir alcohol, asaltan, escandalizan y no dejar dormir a los vecinos.

“Entre ellos se pelean, lanzan botellas y montones de cosas. Sin embargo, hemos pedido el auxilio a la policía, pero nunca llegan. Los vecinos ya están cansados del mal actuar de los indocumentados”, agregó.

Esa colonia está ubicada a unas cuadradas del centro de la ciudad, situación que ha puesto en alerta y en zozobra a los pobladores, ya que la entrada de extranjeros a la ciudad es cada vez más constante y nadie hace nada para detenerlos.

De acuerdo a Rubio, ya levantaron firmas para que no se acepten migrantes en Tapachula, pero no han tenido eco en sus peticiones, pues lo que se busca es que se tenga mayor seguridad y se proteja a los colonos, no sólo de esa demarcación, sino de las circunvecinas.

“Estamos exigiendo que Tapachula ya no tenga más migrantes porque ya son muchos robos. Con nosotros se enojan y nos dicen que no somos los dueños de las calles y colonias”, abundó.

En esa colonia, dijo, los migrantes desde las 6 de la tarde empiezan a tomar alcohol y se drogan. Por ello, lo único que pueden hacer es pedir auxilio a la policía para evitar que escandalicen en la vía pública y encerrarse en sus casas atados de impotencia y pánico.

Se calcula que son alrededor de 2 mil vecinos que están inconformes con los migrantes africanos, haitianos, hondureños y salvadoreños, pero ninguna autoridad escucha sus reclamos. EL ORBE / M. Blanco