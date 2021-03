Cambio Climático le Pega al Campo Cae 40 % la Producción de Marañón

Tapachula, Chiapas; 17 de marzo del 2021.- El marañón de Chiapas se ha convertido en uno de los productos agrícolas más cotizados en el mundo, pero también de los afectados por el frio y otros cambios climatológicos, ya que el sereno ha provocado la caída de la flor.

El cambio repentino de la temperatura durante la madrugada preocupa a los productores, porque la flor de enero-febrero no se pudo aprovechar a raíz de la humedad y hace que la fruta no nazca, por lo tanto, no hay producción.

Abel Ruiz Méndez, representante de Nuez Arancita de Chiapas, dijo en entrevista para EL ORBE que hasta este mes, se ha perdido alrededor de un 40 por ciento de la producción, “y ayer, llovió y eso está afectado la floración que pudiera amarrarse ahora”.

Abundó que ahora esas afectaciones provocarán daños a la economía de quienes se dedican a ese cultivo, además de que no se podrán cumplir con la demanda pactada con los compradores en este año.

Destacó que, en el caso de esa fruta agridulce, no cuenta con ningún apoyo para poder incentivar esa actividad productiva, “solo algunos que están dentro del programa Sembrando Vidas, pero por el desconocimiento de los técnicos están obligando a tirar esos árboles, porque deben de respetar que se dan en la zona”.

Además, indicó que es uno de los productos en el que se puede levantar la producción y almacenarla a cierto tiempo y venderla dependiendo de la necesidad del productor, “el proceso de esta fruta genera mucha mano de obra, además de que es económico para los campesinos y no requiere mucha inversión”.

Especifico que la producción anual en promedio en Tapachula es de unas mil 500 toneladas, pero, así como esta este año, a lo mucho se va a cosechar unas 800 toneladas.

Informó que muchos salvadoreños han llegado a Tapachula a comprar semilla con cascara y es enviada de manera ilegal a su país a través del río Suchiate.

Con eso se evitan tener tierras, cultivar, pagar trabajadores, servicios y todo lo demás, para que ellos solo le den el proceso final y vender a precios similares a los de Chiapas. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez.