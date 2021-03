Cierran Templos y Dejan Abiertos Bares y Cantinas, Donde se Registran Aglomeraciones

*Incongruente Medida Anti COVID.

Tapachula, Chiapas; 17 de marzo del 2021.- En la región de las Frontera Sur hay miles de cantinas y bares abarrotadas por jóvenes expuestos a los vicos y a la enfermedad del coronavirus, señaló, José Rivas, pastor de la Congregación Amor Fraternal

En entrevista para EL ORBE consideró que las autoridades civiles y militares deben tomar cartas en el asunto, “porque es lamentable que se brinde prioridad a los centros de vicio y no se permita abrir las casas de oración para los feligreses”.

Dijo que hay incongruencia al cerrar templos, casas de oración e iglesias con la justificación de evitar las aglomeraciones y con ellos los contagios del Covid-19, “pero las cantinas siguen abiertas, abarrotadas y sin orden”.

Insistió que esos centros de vicio están llenos toda la noche e incluso hasta horas de la madrugada, sin que se tomen en cuenta a las autoridades.

Remarcó que en estos lugares se prestan para robos y asaltos, por el incrementó de ese tipo de tugurios para los jóvenes y adultos.

“Las cantinas solo promueven la inseguridad, vemos que hay cantinas frente a las escuelas, además de juegos infantiles que destruye a la juventud”, indicó.

Por ello dijo que es necesario que se continúe orando para que aquellos hijos y del resto de las familias no acudan a los centros de vicio por la inseguridad que promueven.

Asimismo, que dentro de la sugerencia que hacen es que las autoridades realicen operativos, ya que cada día hay más negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.

De igual forma, que no se entiende los motivos por lo que nadie aplica la ley en contra de los centros de vicio, a pesar de que también son puntos de contagios del coronavirus, “porque ahí se mantienen todos sin protocolos y sin cubrebocas”. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez