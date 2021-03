Miles de Migrantes Pasan a pie la Frontera

Tapachula, Chiapas; 19 de Marzo del 2021.- Aprovechando los bajos niveles del río Suchiate, que sirve de referencia limítrofe entre México y Guatemala, y que los agentes del Instituto Nacional de Migración y de otras corporaciones se las llevaron a marchar este lunes a Tuxtla Gutiérrez, miles de migrantes cruzaron caminando, mientras que también llegaron toneladas de todo tipo de mercancías de manera ilegal.

Mientras que el posible cierre del transporte terrestre para actividades no esenciales en la zona fronteriza entre ambas naciones, mantienen preocupado a empresarios, al señalar que dejará afectaciones a los comerciantes y trabajadores.

Por su parte, personal de la Aduana Mexicana realizó sus actividades normales, y algunos comentaron que no han recibido ninguna información de la suspensión de actividades en la frontera.

Al menos este viernes, el tránsito de personas y vehículos de guatemaltecos que cruzan a Suchiate para realizar actividades comerciales y de turismo, no se interrumpió.

Mauricio González Aguilar, comerciante ubicado a unos 50 metros de la línea fronteriza, informó a EL ORBE que las autoridades federales tampoco les han notificado nada de las restricciones que anunció el Gobierno Federal, para reforzar el control de transporte terrestre para actividades no esenciales y la ampliación de las medidas sanitarias.

“Nos deberían de decir, porque nosotros que nos dedicamos al comercio es importante que lo sepamos, ya ve cuanto afecta”, dijo.

Asimismo, “de momento no hay ninguna actividad de autoridades federales, por lo que consideró que el plan que se tenga para más adelante, pero ahora no se ha visto nada”.

Reconoció que la noticia la conocieron a través del rotativo EL ORBE y que les preocupa mucho porque no les han informado nada oficial hasta el momento.

Dejó en claro que, en caso que las autoridades pongan en marcha esas actividades de control y reforzamiento de la frontera, deben notificar antes al comercio, “ya que Suchiate es un lugar donde los empresarios dependemos de Guatemala en hasta un 90 por ciento”.

Desde su punto de vista, cerrar la frontera sería una grave afectación, porque apenas se están recuperando de la pandemia del Covid-19 y los daños económicos colaterales de los últimos 12 meses.

Por su parte, Santiago Pérez, uno de los prestadores de servicio de transporte en ese mismo lugar, dijo desconocer que está pasando y no tienen conocimiento de algún cierre fronterizo.

Recordó que, cuando Guatemala cerró sus fronteras, hubo afectaciones, ya que ellos trabajaron pares e impares, “porque las personas vienen a dejar la derrama en el comercio y al no ingresar los turistas a México no se tienen pasajes, situación que afecta al transporte y negocios”.

Mientras, en el puente ‘Rodolfo Robles’, que comunica al puerto fronterizo de Suchiate, la actividad en el paso legal por donde circulan vehículos y personas de manera peatonal continuó de manera normal este viernes, sin registrar algún tipo de cierre de oficinas.

Pero por el río Suchiate, el flujo migratorio de centroamericanos que cruzan caminando, se disparó de manera considerable, sin que nadie pudiera evitarlo.

Por la tarde, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un comunicado en el que confirmó que el cierre de la frontera sur de México sería a partir de este 19 de Marzo, por un espacio de 30 días, y obedece a la nueva modalidad de ingreso de menores migrantes acompañados, o solos, de los países centroamericanos que son utilizados por grupos criminales para llegar al norte del país.

De acuerdo a esa dependencia, entre el 1 de Enero hasta este jueves, se han identificado 4 mil 180 niños y adolescentes acompañados o solos que viajaban de manera irregular en territorio mexicano, y son presas de traficantes de personas que lucran con la migración irregular.

Lo que la dependencia no aclaró por dónde pasaron esos más de 4 mil menores de edad indocumentados, que sus agentes y los de ninguna corporación en la frontera pudieron advertir, al igual que las decenas de miles de migrantes que han cruzado en los últimos dos años y que se encuentran, en su gran mayoría, varados en Tapachula. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa