Restricciones al Tránsito Terrestre y Despliegue de Operativo en la Frontera Sur de Chiapas

Suchiate, 19 de marzo de 2021.- El Gobierno mexicano escenificó el despliegue de funcionarios migratorios y agentes de seguridad para frenar la pandemia de coronavirus en plena ola migratoria.

Luego que se diera a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) impondrá restricciones al tránsito terrestre para las actividades no esenciales, incluido el turismo, se realizó un despliegue en la frontera sur de Chiapas.

La frontera de México con Guatemala despertó este viernes sin presentar, al menos hasta el mediodía, algún tipo de control sobre el transporte terrestre para actividades no esenciales.

Desde muy temprano, el personal de la aduana en Suchiate realizó sus actividades normales e indicaron que no han recibido ninguna información sobre la suspensión de actividades.

Mientras que, el Instituto Nacional de Migración (INM), con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena ) y Guardia Nacional, puso en marcha en Chiapas el “operativo de rescate humanitario” de niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes para mantener una migración regulada ordenada y segura con respeto a la dignidad humana. La Redacción