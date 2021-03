Despliega INM Personal en la Frontera con Guatemala Para Frenar a Migrantes

* Logra Disminuir el Flujo Irregular.

Tapachula, Chiapas; 21 de marzo del 2021.- El raquítico despliegue de vigilancia que realizó durante el fin de semana el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en los límites fronterizos con Guatemala, como parte de las medidas restrictivas al transporte terrestre en actividades no esenciales, ya ha provocado las primeras reacciones.

En realidad, no son los miles de efectivos de diversas corporaciones y dependencias que marcharon en la semana pasada en Tuxtla Gutiérrez, cuando se anunció el operativo. Más bien, son unos cien elementos los que arribaron al municipio de Suchiate.

Estos se dispersaron en los puntos informales por donde pasa cada día y a la vista de todos, migrantes indocumentados de más de 50 nacionalidades y el trasiego de toneladas de mercancía ilegal, sin que las autoridades aduanales puedan controlar.

Con esta actividad las autoridades mexicanas pretenden detener el flujo migratorio que cruzan diariamente por el afluente por su baja capacidad y la nula vigilancia que se mantiene en la zona fronteriza.

El gobierno mexicano, anunció desde el pasado 18 de marzo que se aplicarían restricciones al transporte terrestre en actividades no esenciales para contener el auge de la pandemia del coronavirus y la ola migratoria que se ha disparado.

Los agentes migratorios fueron dispersados en los puntos informales por donde se trafica mercancía informal y pasan cientos de migrantes a través de las balsas hechizas jaladas por migrantes guatemaltecos.

En grupos de cinco, los elementos del INM fueron enviados a los cruces informales conocidos como El Coyote, Palenque, Limón, Rojo, Armadillo, Cascajo, entre otros, donde pasan los extranjeros con destino a Tapachula.

Los agentes, llegaron alrededor del mediodía del sábado a ese municipio, para luego dirigirse a la ribera del río que divide a México de Guatemala.

Ahí, empezó la restricción de personas a México, ya que se solicita documentos a los que llegan de manera legal o ilegal a territorio nacional.

Esta es la segunda ocasión que el personal del INM se instala en la orilla del río para frenar a los guatemaltecos que vienen a realizar compras, actividades comerciales o por alguna enfermedad.

En la primera realizada hace dos meses, los uniformados llegaron, se formaron, tomaron fotos y videos, y después de fueron, para dejar la frontera igual que siempre; Abierta de par en par.

Como es normal, la mayoría de los guatemaltecos buscan cruzar el río Suchiate, debido al burocratismo, la lentitud en el trámite de las Tarjetas de Visitante Regional (TVR) o la Visa Humanitaria que les permite pasar de manera legal por el puente Rodolfo Robles.

PIDEN PAPELES A GUATEMALTECOS

Uno de los agentes federales en el paso informal el “Palenque”, solicitó la TVR a hombres, mujeres y niños que cruzaron de manera ilegal el afluente. Sin embargo, la mayoría no trae ningún documento y se tienen que regresar a Guatemala a través de las mismas balsas improvisadas.

“El paso es por el puente, las invito a que pasen por puente y tienen que hacer un trámite”, les decían a los extranjeros.

Otro agente del INM, les recomendó a los guatemaltecos sacar un permiso que dura 5 años para empezar a tramitarlo y no estén pasando en pasos informales; sin embargo, los guatemaltecos le contestaron que únicamente cruzarían a una feria que se desarrolla en Suchiate.

“Por el momento quien no cuente con un permiso migratorio no podrán internarse a México”, fue la respuesta.

Freddy Bautista, otro guatemalteco que viajaba con su familia y amigos, cruzo el río Suchiate, para internarse a México, pero se encontró con las nuevas disposiciones. Su esposa y él llevaban papeles, pero sus hijos no, por lo que tuvieron que retornar.

Los agentes indicaron que permitirán el paso a personas por propósitos médicos, es decir, para recibir tratamiento o por cuestiones de salud, pero no se consideran como actividades esenciales los viajes con fines recreativos o de turismo.

Mientras, en las márgenes del río Suchiate, unos 500 balseros en los diversos pasos informales continúan traficando mercancía y gasolina de un país a otro, sin que sean detenidos.

Es más, en los puntos informales, hay algunos efectivos de la guardia nacional, donde se pasa la mercancía ilegal prácticamente a unos metros, sin que intervengan.

SE RETRAZA MOVIMIENTO MIGRANTE

La presencia de guatemaltecos que de manera cotidiana intentan ingresar a territorio mexicano por medio de balsas, disminuyó considerablemente debido al control y reforzamiento para las actividades terrestres no esenciales.

Este domingo se sumó personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para brindar seguridad a los grupos de agentes migratorios que, aunque pocos, se encuentran dispersos en los puntos informales en los que se realiza el trasiego de toneladas de mercadería y miles de migrantes sin control.

Para algunos ciudadanos de Guatemala que ingresan a México con documentos legales, la llegada de los agentes a la línea fronteriza entre México y el vecino país, es positivo porque eso permite mantener una migración ordenada y sin riesgo.

Sin embargo, frenar al turismo representa un severo golpe económico a la economía del Soconusco, ya que se calcula que los visitantes (antes de la pandemia) dejaban una derraba superior a los 4 millones de pesos diarios.

Para Ely Rolando Sánchez, guatemalteco con residencia permanente en México, en algunos países hay contaminación social y por eso llegan personas que no vienen hacer cosas buenas.

Hasta el cierre de la edición, las autoridades federales no han colocado ningún filtro sanitario y controles en la frontera sur para las personas que ingresan en los puentes peatonales, terrestres o en su caso en el borde del río, tal y como lo anunciaron la semana pasada.

Mientras todo eso ocurre, en la comunidad fronteriza de Tecún Umán, en Guatemala, se han empezado a congregar migrantes de decenas de nacionalidades que han ido llegando en las últimas 72 horas y que, ante la presencia de los uniformados, optaron por esperar a que se vuelva a ir, como la vez pasada. EL ORBE / M. Blanco / Ildefonso Ochoa