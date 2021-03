José Luis Laparra se Olvidó de Pavimentar Calles en la Colonia Buenos Aires

* Denuncian Pobladores en Huixtla.

Tapachula, Chiapas; 21 de marzo del 2021.- Vecinos de la colonia Buenos Aires, del municipio de Huixtla, hicieron un llamado a las autoridades locales para atender el problema de las calles que se encuentran abandonadas y no han tenido ningún tipo de rehabilitación.

Esto porque el alcalde con licencia, José Luis Laparra Calderón, delo partido Morena, “se le olvidó” cumplir con las promesas que hizo en la campaña electoral pasada y que ahora las está repitiendo porque quiere permanecer en el poder otros tres años más.

Gonzalo Pérez Ortiz, en voz de los vecinos de esa colonia, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ese reclamo lleva ya muchos años sin atención de parte del ayuntamiento local.

“Desde que se fundó esta colonia, hace ya unos 40 años, buscamos la atención de las autoridades locales, pero ninguno se ha tomado la molestia de ver la situación de las principales vialidades”, agregó.

Además, que los alcaldes que llegan a ese lugar en busca del voto, prometen reparar las calles, pero a la fecha no se tiene ningún proyecto, y en su lugar solo llenas de lodo, polvo y escombro.

En la Buenos Aires, ni siquiera el juez rural ha querido atender el llamado de los pobladores, quienes se consideran olvidados y en estado de indefensión.

Señala que, a pesar de que la zona urbana en ese sector tiende a crecer, nadie se ha interesado en venir a preguntar cuál es la situación de las calles o si se necesita una obra de calidad.

Ahora es necesario que las personas que buscan llegar a una alcaldía retomen los proyectos en infraestructura de las vialidades que dejó incluso Laparra o que no tuvo las ganas de atender.

Señalo que es triste y lamentable la situación que ellos viven, porque en esta época de sequía están sufriendo enfermedades respiratorias, por todo el polvo que se levanta y entra a sus habitaciones, y temen por la salud de los pequeños y personas de la tercera edad, mientras que en la de lluvias, son lodazales. EL ORBE / Nelson Bautista