Aún no se Instalan Los Filtros Sanitarios en la Frontera Sur

Tapachula, Chiapas; 22 de marzo del 2021.- A poco más de un año de que se presentara el primer caso de Covid-19 en México y en Chiapas, los filtros sanitarios que se debieron de instalar desde el año pasado en la región de la frontera sur de Chiapas para evitar la propagación del mortal virus, aún no se han colocado.

Los filtros, fueron anunciados la semana pasada luego de un vento celebrado en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, donde marchó el personal de salud que supuestamente sería enviado para esos propósitos.

Roberto Suárez Yáñez, prestador de servicios en el municipio de Suchiate, declaró a EL ORBE este lunes que no saben nada de lo relacionado a esos filtros sanitarios que, al menos en teoría, se instalarían desde el viernes pasado.

Dejó en claro que no han visto que se instale ningún tipo de módulos en materia de salud para verificar a los mexicanos radicados en esa región o para los miles de migrantes que pasan todos los días de manera ilegal. Reconoció que el fin de semana llegaron algunos elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para reforzar la vigilancia en las márgenes del río Suchiate, que sirve de referencia limítrofe entre México y Guatemala, pero nadie de Salud.

Por su parte, Silvia Santos, vecina de Ciudad Hidalgo, coincidió que hasta ahora no se han instalado los filtros anunciados por las autoridades federales.

En lugar de algún módulo sanitario en esos pasos informales, recalcó que todo ese lugar “está convertido en un cochinero”.

Aseguró que tampoco hay funcionarios que piden a la población que se acaten las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, el cual casi nadie utiliza, sobre todo los migrantes.

Independiente de que se teme que los indocumentados pudieran traer consigo el virus del Covid-19, organizaciones civiles en Tapachula han revelado que muchos de esos extranjeros dieron positivo a Sífilis, VIH y otras enfermedades contagiosas.

Este lunes, el trasiego ilegal de toneladas de mercancía en ese punto de la frontera continuó de manera normal, frente a las autoridades. También cruzaron en balsas miles de extranjeros que, a lo mejor, llevaban sus documentos en regla, porque los agentes del INM los dejaban pasar. EL ORBE / Manuel Cancino