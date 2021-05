Crisis Migratoria se Salió del Control de las Autoridades: CANACINTRA

* Varados 70 mil en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 30 de mayo del 2021.- “La crisis migratoria que se está viviendo en Tapachula no solamente sigue al alza cada día que pasa, sino que se ha salido del control y de la capacidad de las autoridades”, consideró María Eugenia Moreno Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), en las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas.

En entrevista para el rotativo EL ORBE consideró que el tema migratorio va en aumento y que no hay ningún avance para su control y ordenamiento. “Al contrario, se tiene oleadas de extranjeros, por lo que es urgente y necesario que se haga algo a la brevedad, ya que en la frontera sur se han establecido toda esa población extranjera”.

Expresó que el fenómeno migratorio esta exageradamente y que en la semana llegó un grupo de inversionistas a la localidad a quienes la Canacintra llevó a conocer al centro de la localidad y que, incluso, quisieron visitar el Museo Regional, pero que no pudieron entrar por la invasión de los indocumentados.

A esas personas que venían, dijo, no las dejaron pasar, se pararon en la puerta, “y obviamente a los que vienen de fuera les dio temor y prefirieron suspender el recorrido e irse de la ciudad lo más pronto posible”.

Afirmó que desde esa Cámara de la Industria y la Transformación han pugnado infinidad de veces por ese tema, en donde exigen a las autoridades que no se queden con los brazos cruzados en esa crisis migratoria de miles de extranjeros varados en la localidad y que, si los quieren mantener en territorio nacional, que se los lleven a cualquier otro estado de la República, como Tabasco, que también es frontera con Guatemala.

“Esto ya es demasiado y ya se salió de las manos. Ya no hay un control, los migrantes ya están en todos los establecimientos, en las calles y donde volteas ya hay indocumentados otra vez”, afirmó.

La empresaria expresó que los éxodos de extranjeros que han entrado todos los días al país de manera ilegal por Centroamérica, no avanzan y Tapachula ya es un foco rojo en México, pero las autoridades no lo quieren ver.

Recalcó que la sola presencia de esos grupos de personas tampoco permite el desarrollo económico, y causa estragos en el comercio, turismo, “y en todo lo positivo que se quiera hacer”.

Puntualizó que la participación de los indocumentados en los delitos cometidos en la región, también es cada vez mayor, pero como se trata de Chiapas, no hay el más mínimo interés del gobierno federal en resolverlo. EL ORBE / M. Blanco / Jesús Sánchez Martínez