José Luis Laparra Busca Reelección en Huixtla a Pesar de Haber Expedientes en su Contra

* Goza de Total Impunidad.

Tapachula, Chiapas; 30 de mayo.- El candidato a la presidencia municipal de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), goza de Impunidad, luego de que tiene varios expedientes en su contra por el uso y destino del erario, pero sigue buscando la reelección, sin que nadie le diga nada.

Entre estos, según trascendió, esta una investigación de la Auditoría Superior del Estado (ASE/096/20), en el orden de 36 millones de pesos, que lo imposibilitaría a contener en el actual proceso electoral, hasta que se esclareciera lo ocurrido con esos recursos, pero nadie puede hacerle nada

Por si eso no fuera suficiente, hay otro expediente, el ASE/028/21, que pudiera tener relación con el uso de recursos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Se desconocen los motivos que hay para que la ley en Chiapas no se aplique en contra de Laparra, quien ha brincado de un partido a otro para escalar en sus aspiraciones personales, como el apropiarse de la alcaldía en varias ocasiones.

Tampoco se sabe el por qué se permitió que el alcalde con licencia destruyera la ciudad y dejara inconclusa las supuestas obras que juraba se estaban haciendo.

Asimismo, se cree que funcionarios de primer nivel en su administración, como el caso del área de Obras Públicas, no aparecen en el organigrama por estar inhabilitados, para evitar con ello demostrar que eso de la transparencia, es solamente un chiste de mal gusto. EL ORBE