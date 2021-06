Migrantes También Votaron en Suchiate, Denuncian Pobladores

* Se Hicieron Pasar por Mexicanos.

Tapachula, Chiapas; 06 de Junio del 2021.- Habitantes del municipio fronterizo de Suchiate denunciaron que personas de Centroamérica cruzaron a territorio mexicano para participar en las elecciones de este domingo, en el que votaron y luego retornaron a su país.

Lucina Patricia Salazar, vecina de ese lugar, dijo a EL ORBE que el votar es un deber claramente nacional, pero debería de hacerse de manera limpia, sin fraudes, no comprar votos, ni manchar el municipio.

Aseguró que mucha de la población que se presentó a votar es de Guatemala “y se supone que debemos de votar nosotros como mexicanos, no gente del otro lado, que va a venir para llenar ese huequito que le va a hacer falta a muchos que están jugando para la presidencia, y a mí no me gusta eso”.

La situación geográfica de Suchiate se presta para hacer ese tipo de irregularidades. “Hace tres años hicieron lo mismo con la gente del otro lado. Vienen a votar, vota, a billetiarlos y órale…a su casita”.

“Toda la gente que se mira alrededor son de la señora presidente que está ahorita y por ley quieren que quede ella, porque así se ve. Toda esta semana que en todos los ejidos anduvieron acarreando a la gente, obligándolos, billetiándolos, para que voten otra vez a ella”, señaló.

Asimismo, que “ahora quiere ganar otra vez, pero comprando votos y eso no se vale”, abundó al comentar que es muy sospechoso que las autoridades federales no se presentaran a verificar si lo votantes eran realmente mexicanos y si no lo hacían con credenciales apócrifas. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa