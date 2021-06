Piden Investigar Presunto Fraude en Fraccionamiento “La Primavera”

* Casas Fueron Construidas de Mala Calidad.

Tapachula, Chiapas; 06 de Junio del 2021.- Habitantes del fraccionamiento “La Primavera” solicitaron a las autoridades de los tres niveles de Gobierno se investigue un supuesto fraude cometido por una empresa de bienes y raíces en contra de cientos de familias de ese lugar, ubicado al sur de la ciudad.

José Mariano Zamora Flores, en voz de los afectados, dijo en entrevista para EL ORBE, que Tras el paso del huracán Stan en Octubre del 2005, 106 viviendas desaparecieron por completo y decenas más están habitadas por presuntos invasores.

“Nosotros tenemos la deuda con una hipotecaria nacional, porque dejamos de pagar desde esas fechas, pero hace un par de años apareció la operadora Bienes raíces Chevita y está demandando y nos amenaza que van a desalojar si no se paga, o que se le entregue el inmueble”, relató.

Según su versión, la operadora está ofreciendo 100 mil Pesos para devolver el patrimonio de cada uno de los habitantes.

En este fraccionamiento son alrededor de 600 viviendas, hay con créditos del Infonavit y de Fovissste, comentó al decir que se han llevado a cabo decenas de mesas de trabajo para resolver la problemática, pero siguen en lo mismo.

Se hicieron dos peritajes, uno por parte de la Fiscalía y un segundo del Gobierno del Estado y, dijo, en ambos se coincidió que la zona es de alto riesgo y que las casas están hechas de material de baja calidad, “ya que nos entregaron únicamente con el repello de afuera y del interior en obra negra y con piso rustico”, indicó.

Por su parte, Rosalio de la Cruz, abogado del grupo inconforme, enfatizó que las demandas que se han presentado en la Ciudad de México por el caso de Tapachula, presentan diversas irregularidades.

Por ejemplo, citó que ninguna demanda que se ha recibido trae la firma de la empresa Operadora de Bienes Raíces Chevita.

“En pocas palabras, la empresa que se dice acreedora no justifica tener la cartera vencida, por lo que el grupo de afectados no está dispuesto a pagar”, puntualizó. EL ORBE /Nelson Bautista / Jesús Sánchez Martínez