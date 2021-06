Denuncian que Víctor Pinot Intenta Boicotear Elecciones del Suicobach

* Trabajadores han Recibido Amenazas.

Tapachula, Chiapas; 11 de junio del 2021.- Directivos y trabajadores del Cobach denunciaron en rueda de prensa que el ex dirigente sindical, Víctor Manuel Pinot Juárez, intenta boicotear las elecciones internas de la próxima semana, en la que se elegirán a la nueva directiva.

Además, que han recibido amenazas directas, cuyas pruebas están recopilando para presentar sus denuncias penales ante las autoridades.

Gloria de Aquino, Secretaría en la Coordinación de la Zona Costa del Suicobach, dijo que no se podrá impugnar este proceso de elecciones, “porque todo es legal y se están haciendo las cosas conforme a derecho, cosa que nunca había ocurrido. Esta vez sí van a ser votaciones libres, secretas y con el sufragio, y no a mano alzada como siempre”.

Reveló que están recibiendo amenazas de parte de personas allegadas a Pinot Juárez, incluso que esa gente asegura que no van a permitir la instalación de las casillas, que van a boicotear el movimiento, entre otras.

Afirmó que se está pidiendo la participación de la fuerza pública para evitar que grupos de choque traten de evitar las elecciones que, para el Suicobach, serán históricas porque se habrá terminado con la corrupción y la impunidad.

En el acto, responsabilizaron al ex dirigente sindical de los actos de desestabilización y violencia para tratar de evitar las elecciones para concluir su cacicazgo de más de 20 años, el cual el mismo Presidente AMLO criticó en una de las conferencias mañaneras.

Por su parte, Mario Velasco de Aquino, docente del Plantel 140, ubicado en la comunidad de Agustín de Iturbide, comentó que, en el tema de la legalidad y ante una situación de elecciones tan importantes para la base trabajadora del Cobach, no debe darse pauta a dudas, a las injerencias o a las críticas sin fundamento.

Recalcó que, desde un principio, todo lo que ha realizado el Comité Electoral ha sido basado propiamente en el derecho, y que hay un orden cronológico para atender todas las situaciones jurídicas.

Mientras que, Carlos Alberto Hernández Balboa, del Plante 224, en la comunidad Benito Juárez, presentó los documentos de las dependencias federales y estatales que han dado su aprobación para que se lleven a cabo las elecciones conforme la ley.

“A mí me ha amenazado diciendo que ya me tiene ubicado y también a mi mamá, incluso lo dijo públicamente a través de la radio”, agregó.

Ese proceso electoral se llevará a cabo el viernes 18 de junio, de las 09:00 a las15:00 horas y para ello se instalarán las casillas los planteles del Cobach ubicados en ciudades como Tapachula, Pijijiapan, Paso Hondo, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, entre otras. Ildefonso Ochoa Argüello