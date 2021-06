Empresas Trituradoras Derriban Muros de Contención en Ríos de la Costa

* Escarban Piedras y Arena de las Orillas.

Tapachula, Chiapas; 19 de Junio del 2021.- Justo ahora que las lluvias están empezando a hacer estragos en Chiapas, empresas trituradoras decidieron recoger las piedras que forman los muros de contención en los ríos de la Costa de Chiapas, los cuales costaron millones de Pesos edificarlos en los últimos años para la protección de toda la población, que ahora está quedando en estado de indefensión, sin que nadie haga algo para evitarlo.

Así de fácil, los propietarios de ese tipo de empresas instalan sus maquinarias a un costado de los ríos y van desmantelando las barreras protectoras y de inmediato las convierten en grava, lo que los ha convertido en millonarios en poco tiempo, con la complacencia de las propias autoridades.

En algunas colonias, esas infames acciones están provocando que los afluentes se desborden y avancen hacia zonas urbanizadas, colonias o fraccionamientos.

Por ejemplo, Romeo Reyes Morales, presidente del fraccionamiento La Primavera, al sur de Tapachula, dio a conocer a EL ORBE, que viven con el temor, porque que una de esas trituradoras retiró el muro que los protegía de los embates del río Coatán y, en una gran ventana, el agua ha empezado a entrar, y amenaza que, en cualquier momento, entre a las viviendas, porque el problema está a uno cuantos metros.

Ante ese grave riesgo, donde la vida de infinidad de familias está de por medio, señala que remitieron su preocupación a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que este sábado ordenó verificar lo ocurrido y, al comprobar que la queja está justificada, indicaron que se canalizaría a oficinas centrales.

Como el negocio de hacerse millonario está tan fácil, ahora son tres trituradoras las que se han instalado en la ribera del Coatán para destruir los muros de contención y apropiarse del material pétreo.

Recordó que el 4 de Octubre del 2005 no estaba construida esa protección, las fuertes corrientes del río se llevaron decenas de viviendas que -literalmente- desaparecieron y que, por eso, las autoridades fueron haciendo millonarias inversiones para proteger a la población, que ahora están siendo desmanteladas para el beneficio de algunos empresarios.

Por eso, recalcó que es urgente la intervención de las autoridades para que se reconstruya ese tramo de pared, antes de que sea demasiado tarde y el saldo sea fatal.

En tiempo y forma, apuntó, han informado de todo a las autoridades, incluso presentaron los dictámenes de Protección Civil sobre el alto riesgo, pero la trituradora no para de trabajar día y noche.

En el caso de ese muro, comentó que fue desmantelado desde hace alrededor de 20 días y que desde entonces el río se ha salido de su cauce.

Si llueve como se ha pronosticado para las próximas fechas, estarían en peligro cerca de mil familias en ese fraccionamiento. A la fecha, no se sabe quién se va a ser responsable de los desenlaces fatales que pudieran ocurrir, ni los daños materiales. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa