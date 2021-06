Habitantes de Huehuetán Protesta por Ineptitud de Aurelia Guzmán

* Reclaman Inseguridad, Falta de Obras y Pésimos Servicios.

Tapachula, Chiapas; 20 de junio del 2021.- A escasos tres meses de que concluya la administración municipal que encabeza la aún alcaldesa de Morena, Aurelia Guzmán Reyes, la población sigue con las protestas por los altos niveles de inseguridad, l falta de obras, los pésimos servicios públicos y otras irregularidades de ese ayuntamiento.

Alfredo García Juárez, presidente del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (Copladem) de la comunidad de Tepehuitz, dijo en entrevista para EL ORBE que en reiteradas ocasiones exigieron al ayuntamiento la construcción de diversas obras comunitarias, pero que no encontraron respuestas positivas.

“Seguimos en la marginación, no hay avances, no hay construcción de calles. Exigimos una nueva red de agua potable, pero nunca se nos ha hecho justicia”, señaló.

Menciono también a las comunidades de Tívoli, Belisario Domínguez y El Búcaro, en ese municipio, que asegura viven en la marginación total.

“En este trienio que encabezó Morena no se vio ningún buen resultado. Huehuetán necesita de un presidente que permita el desarrollo social y económico de nuestro municipio”, apuntó.

García Juárez participó en una manifestación pública de la población en la que protestaron por los altos niveles de inseguridad en ese municipio, “porque ya nuestras familias no pueden caminar aquí en el pueblo tranquilamente, ya que hay hechos delictivos que para nada se han combatido”.

Recordó que, hace varios meses, los regidores de ese ayuntamiento presentaron pruebas de corrupción y otros delitos graves en contra de la alcaldesa, además de que ha habido infinidad de manifestaciones, pero que fue protegida y solapada por legisladores locales. EL ORBE / M. Cancino