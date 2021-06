Escuelas sin la Capacidad Económica Para el Retorno a Clases Presenciales

Tapachula, Chiapas; 22 de Junio del 2021.- Desde el ciclo escolar pasado, el Gobierno Federal hizo un llamado a la sociedad en general a denunciar a las instituciones educativas que pidieran cuotas voluntarias durante las inscripciones, y por ello gran parte de los padres de familia no pagaron.

También hubo el argumento de que los alumnos permanecerían en sus viviendas tomando sus clases virtuales, y debido a esto no había que dar alguna aportación económica a las instituciones educativas.

Sin embargo, ahora las autoridades educativas les han instruido a los docentes que tienen que retornar a las aulas de manera presencial, pero no le mandaron ni un solo Peso.

En su lugar, se prevén grandes gastos, algunos fuera de las posibilidades de las familias chiapanecas, para poder pagar todo lo que se requiere para cumplir con las instrucciones de las autoridades.

El mentor Saúl Ramos García, dijo en entrevista para EL ORBE que, según el Gobierno, deben de cumplir con nueve puntos para mantener todo en orden, pero al no haber cuotas voluntarias, ahora no hay para comprar gel, tapetes sanitizantes, jabón, desinfectantes y todo lo demás.

Además, en su caso, les han entrado a robar varias veces y los amantes de lo ajeno se llevaron la bomba para el agua y, por lo tanto, tampoco cuentan con el vital líquido. EL ORBE / Jesús Sánchez Martínez