Exigen Frenar Abusos y la Impunidad de Migrantes

*CIUDADANOS AGRAVIADOS.

Tapachula, Chiapas; 23 de junio del 2021.- Miembros de la sociedad civil organizada exigieron este miércoles a las autoridades mexicanas no permitir más abusos y frenar la impunidad de los indocumentados varados por miles en la ciudad, “ya que hay muchos de ellos que solo vienen a delinquir, asaltar o a fomentar la violencia y la inseguridad”.

Romeo Ruiz Pérez, en voz de un grupo de colonos afectados, dijo en entrevista para EL ORBE que ahora no solo los migrantes del sexo masculino se dedican a esas actividades delictivas y a alterar el orden público, sino también mujeres.

“Hay muchos que hicieron algún tipo de daño en sus países de origen y vienen a refugiarse en México, por lo que deberían ser asegurados y repatriarlos para que sean presentados ante las autoridades”, opinó.

Para mala fortuna, recalcó, la sola presencia de los indocumentados causa zozobra y pánico en la sociedad, “y ya nadie quiere salir a las calles, por el temor de ser asaltado, ya que algunos se acercan con el fin de pedir dinero, y si no les dan, se ofenden y se tornan violentos”.

Además, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga para atender la crisis migratoria que se vive en la frontera sur, antes de que la población asuma esa responsabilidad.

Dijo que, si las autoridades insisten en que el sur del país debe ser la barrera para impedir que los migrantes avancen hacia otras regiones del territorio nacional o hacia los Estados Unidos, “pues que se los lleven a Tabasco y dejen por fin a Chiapas”. EL ORBE / Nelson Bautista